Yemetsepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı

Bursa’da birlerce kişinin online yemek sipariş ettiği ’Yemeksepeti Banabi’ firmasına ait motosikleti gözüne kestiren hırsızın çalması 2 saniyesini aldı. Başını kaşıya kaşıya motosiklete yaklaşan şüpheli, saniyeler içerisinde motosikleti çalıştırıp götürdü.

Yemetsepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı
banner3909
banner4336

Bursa’da birlerce kişinin online yemek sipariş ettiği ’Yemeksepeti Banabi’ firmasına ait motosikleti gözüne kestiren hırsızın çalması 2 saniyesini aldı. Başını kaşıya kaşıya motosiklete yaklaşan şüpheli, saniyeler içerisinde motosikleti çalıştırıp götürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, yemeksepeti isimli firmanın dağıtım işlerini yapan alt kuruluşu Banabi firmasının Değirmenönü Mahallesi’ndeki deposunun önünde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, başını kaşıyarak geldiği deponun önündeki pembe renkli motosikleti çaldı. Şüphelinin motosiklete binip olay yerinden ayrılması saniyeler içerisinde gerçekleşti. Hiçbir şeye aldırış etmeden motosikleti çalan şüpheli gecenin karanlığında kayboldu. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor
  1. SAĞLIK

banner4389

banner4349

banner3841