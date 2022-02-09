Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
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