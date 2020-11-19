Yenibosna’da 4 katlı bir iş yerinin 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Yenibosna’da 4 katlı bir iş yerinin 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.