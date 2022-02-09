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Yenibosna’da hareketli dakikalar... Şüpheli araçtan polise ateş açıldı, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

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Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Yenibosna’da hareketli dakikalar... Şüpheli araçtan polise ateş açıldı, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
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Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

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