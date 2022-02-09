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Yenibosna’da hareketli dakikalar... Şüpheli araçtan polise ateş açıldı

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Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Yenibosna’da hareketli dakikalar... Şüpheli araçtan polise ateş açıldı
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Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

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