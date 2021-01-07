Yerli aşı malzemelerini çalan çete çökertildi

Yerli aşı çalışmaları için Almanya’da ithal edilen malzemeleri çalan çete polis tarafından çökertildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin Muğlaya gittiğini tespit etti. İstanbul ve Muğlada geniş çaplı bir çalışma başlatan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan tırın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp tırın izi Muğla’da bulundu. Ancak tırdaki eşyaların boşaltıldığı görüldü. Bunun üzerine güvenlik kameralarını geriye doğru izleyen ekipler, tırın Başakşehir’de bulunan bir depoya malzemeleri bıraktığını tespit etti. Depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.
6 şüpheliden 3’ü tutuklandıGözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. İbrahim K.(30) , Yusuf O. (32) ve çete lideri olduğu ileri sürülen Hidayet M. (33) 26 Aralık tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 Şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.