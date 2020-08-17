Yeşilköy’de plajda kavga: 3 yaralı

Bakırköy’de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy’de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy’de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.