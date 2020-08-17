banner3088

Yeşilköy’de plajda kavga: 3 yaralı

Bakırköy’de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeşilköy’de plajda kavga: 3 yaralı

Bakırköy’de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Yeşilköy Sahili’nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle plajdaki iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yaptıktan sonra ambulanslarla şahısları hastaneye kaldırdı.

Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3197