Yeşim Salkım’dan ‘Sisi’ye’ zorlama hapsi davası

Sanatçı Yeşim Salkım, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun 2 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dosyanın incelenerek, kararın dosya üzerinden verilmesine hükmetti.

Sanatçı Yeşim Salkım, haklarında tedbir kararı aldırdığı ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Murat Övünç’ün kararı ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. Ek suç duyurusunda bulunan Salkım, Soylu hakkında ayrıca tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘zorlama hapsi’ talebiyle Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nde görülen zorlama hapsi talepli davanın duruşmasına davalı Seyhan Soylu avukatlarıyla birlikte katılırken, Yeşim Salkım sette olduğu gerekçesiyle katılmadı.

“Söylemlerin Yeşim Salkım’a olduğu sabittir”

Duruşmada söz alan Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Davalı paylaşımlarında her ne kadar Yeşim Salkım’ın adını kullanmamış ise de hakaretinin Salkım aleyhine olduğu sabittir. Ayrıca Murat Övünç ile birlikte çekmiş olduğu bir videoda ‘Motor geliyor motor’ şeklinde bir şarkı söyleyerek, ‘Bu şarkı sana gelsin gergin yosma’ şeklinde boyutları vardır. Bu söylemlerin Yeşim Salkım’a olduğu sabittir” ifadelerini kullandı.

Salkım’ın avukatının beyanları sonrasında Seyhan Soylu ile arasında yaşanan kısa bir tartışma nedeniyle hakim, duruşmaya ara verdi.

“Yeşim Salkım’ı kastetmedim”

Aranın ardından ifade veren Seyhan Soylu, sorunun Murat Övünç’ten dolayı kaynaklandığını belirterek, “Tedbir kararını aldıktan sonra Yeşim Salkım hakkında bir paylaşım yapmadım. ‘Motor, gergin yosma, ahlaksız kadın, fırfır’ gibi söylemleri genelde kullanırım. Bu söylemlerimde kesinlikle Yeşim Salkım’ı kastetmedim. ‘Motor geliyor motor’ adlı şarkıyı da Murat Övünç ile birlikte rap haline getirdik. Ben hiçbir paylaşımı Yeşim Salkım’a yönelik yapmadım. Amaçları, benim paylaştığım her şeyi alıp kendi lehine kullanıp tazyik hapsi uygulatmaktır. İddiaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme, incelemenin yapılarak dosya üzerinden karar verilmesine hükmetti.