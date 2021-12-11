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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, sahte ve kaçak alkollü içecek kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar yaptı. 10 Aralık günü Dilovası ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 7 bin 600 litre Etil Alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili bir kişinin gözaltına alınarak tahkikata başlandığı öğrenildi.

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