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Yılbaşına silah gösterileriyle girip polise silah sıkmışlardı, evlerden cephanelik çıktı: 11 gözaltı

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Edirne’de yılbaşı gecesi etrafa ateş açıp sosyal medyada paylaşan ve polis aracına ateş ederek silahlı saldırıda bulunan kişilere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşına silah gösterileriyle girip polise silah sıkmışlardı, evlerden cephanelik çıktı: 11 gözaltı
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Edirne’de yılbaşı gecesi etrafa ateş açıp sosyal medyada paylaşan ve polis aracına ateş ederek silahlı saldırıda bulunan kişilere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Edirne’de yılbaşı gecesi bir ihbara giden polis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı soruşturması ve yılbaşı gecesi havaya ateş edip sosyal medyada paylaşan kişilere yönelik sosyal medya sanal devriye ekiplerince tespit edilen şüpheli şahısların adreslerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda polis aracına ateş ettiği tespit edilen şüpheli H.Ç ile beraber sosyal medyada silah görüntüleri paylaşan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 bıçak, 1 muşta, 1 pala ve 109 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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