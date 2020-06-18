Yıldırım düşen apartman çatışının alev alev yandığı anlar kamerada

Sancaktepe’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Çatıda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Yangına tanık olan bir pazarcı, "Yıldırım düştüğü gibi bütün arkadaşlar tezgahın altına saklandı. Bir baktık ki dumanlar yükseliyor. Pazarı kuruyorduk, saat 10 gibiydi. Yıldırım düştü, 10 15 dakika sonra dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiyeyi aradık" dedi.
Yıldırım düşen binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı yanıyor. Çevredeki vatandaşlar da olan biteni panikle izliyor.