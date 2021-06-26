YKS’nin ilk oturumu tamamlandı. Sınavın bitmesinin ardından öğrenciler dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle heyecan ve mutluluklarını paylaşarak okuldan ayrıldı.
“Süre yeterliydi”
Öğrencilerden Elif Aydın, sınavın kolay olduğunu ifade ederek, “Eskiden olduğu gibi uzun paragraflar yoktu, o açıdan iyiydi. Fen dersi biraz zor geldi bana. Türkçe’yi beğendim. Süre iyiydi diğer sınavlara göre güzeldi” dedi.Mustafa Arslan ise “Zordu yapamadığım için erken çıktım. En çok Türkçe dersinde zorlandım” diye konuştu.