Yoğun karın beraberinde getirdiği zincirleme kaza kamerada

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan Ahmet G.(47) idaresindeki 54 T 0661 plakalı ticari otomobil, yoğun kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali İ. (28 ) idaresindeki 34 DKU 653 plakalı araca ve iki ticari otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ali İ. yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Ahmet G.(47) idaresindeki ticari otomobilin kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen araca, sonrasında diğer ticari otomobillere çarpması yer alıyor.