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Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde erken saatlerde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde erken saatlerde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

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İnegöl ilçesinde gece başlayan sis yoğunluğu, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Kırsal alanlardan İnegöl’e gelmek isteyen vatandaşlar, sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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