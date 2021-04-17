Yoğurt kamyonu kaza yaptı, otoyola yoğurt döküldü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğurt taşıyan kamyon ile tır kaza yaptı. Kaza sonrasında yoğurt taşıyan kamyonun şoförü yaralanırken kamyonda bulunan yoğurtlar otobana döküldü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli şekilde otoyolda ilerleyen 34 TB 3377 plakalı yoğurt taşıyan kamyon sürücüsü A.S., önünde ilerleyen 50 ABA 176 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan A.S.’yi sıkıştığı yerden kurtarmak için kaza noktasına itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan kamyon sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kamyonda bulunan kilolarca yoğurt kazanın etkisiyle yola döküldü. Dökülen yoğurtlar adeta otoyolun bir kısmını beyaza boyadı.