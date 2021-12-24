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"Yok artık" dedirten görüntü...Çöp kovasını böyle çaldı

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Bursa’da kâğıt toplayıcısı kaldırım üzerinde duran çöp kovasını çekçek arabasına koyarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı.

"Yok artık" dedirten görüntü...Çöp kovasını böyle çaldı

Bursa’da kâğıt toplayıcısı kaldırım üzerinde duran çöp kovasını çekçek arabasına koyarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, kâğıt toplayacısı bir şahıs kaldırım üzerinde duran belediyenin çöp kovasını gözüne kestirdi. Çevrede bekleyerek en uygun anı kollayan kâğıt toplayıcısı belediyenin çöp kovasını içinde bulunan çöplerle birlikte çekçek arabasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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