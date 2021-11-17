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Yok böyle tedbir

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Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yok böyle tedbir
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Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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