Yokuş aşağıya inen servis minibüsü yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan servis minibüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2148 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 LVU 468 plakalı Fiat marka servis minibüsü, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Şarampolde takla atan minibüsün sürücüsü, aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.