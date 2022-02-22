Yol kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza yağdı

Bursa’da yolu kapatıp asker eğlencesi yapan ve oyun havası oynayan 6 araç sürücüsüne 33 bin 510 lira ceza kesilirken, bir sürücünün ise ehliyeti iptal edildi.

Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir grup genç, asker eğlencesi adı altında otomobilleriyle gezmeye çıktı. Tüm sürücüler caddeyi araç trafiğine kapatırken, otomobillerden inenler yolun ortasında müzik açıp dakikalarca oynadı. Yolu kullanan diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri görüntülerde tespit ettikleri plakalardan araç sahiplerine ulaştı. Paylaşılan görüntülerdeki araçları kullandıklarını söyleyen 6 kişiye toplamda 33 bin 510 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden birinin aday sürücü olduğu ve kesilen cezayla ehliyet ceza puanının dolduğunu tespit eden ekipler bu sürücünün ehliyetini daimi iptal etti.