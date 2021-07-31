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Yol kapatıp halay çektiler

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Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi, daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çekti. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti.

Yol kapatıp halay çektiler
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Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi, daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çekti. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti.

Dün akşam Esenyurt’ta toplanan bir grup genç, asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup bir süre sonra dağıldı.
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