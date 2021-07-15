Yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti

İstanbul’dan tatil için yola çıkan aile, rahatsızlanan oğullarına bakmak için durdukları yerde çantalarını unutarak yola devam etti. Çantayı bulan vatandaş, jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.
“Bu zamanda böyle insanlar gerçekten beni mutlu etti”İçerisinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan çantasını unutan Bilal Kayabaşı, “Ben ailemle tatile giderken çantamı düşürdüm yol kenarında. Sağ olsun Ramazan abi bulmuş jandarmaya haber vermiş. Bizi aradılar, bugün geldik çantamızı teslim aldık. Bu devirde bu tarz insanların hala olması beni çok mutlu etti. Çantayı alıp sağa sola da atabilirlerdi. Beni bulmaları gerçekten çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.