Yangın, Metris Esenler Bağlantısı Hal Kavşağı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangından yoğun duman yükselmeye başladı. Sürücülerin görüş mesafesini etkileyen yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangını yol kenarında mangal yapan vatandaşların çıkardığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Yol kenarında çıkan yangında göz gözü görmedi
İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA YOL KENARINDA BULUNAN YEŞİLLİK ALANDA MEYDANA GELEN YANGINDAN YÜKSELEN DUMANLAR SÜRÜCÜLERİN GÖRÜŞ MESAFESİNİ ETKİLEDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.
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