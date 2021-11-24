banner4556

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı

banner4336

Bursa’da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında böyle kaldı
banner3909
banner4558

Bursa’da aniden yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yoldan karşıya geçmek için yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu önce kaputa çarpan çocuk daha sonrasında yere çakıldı. İlk müdahaleyi araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaparken; yaralı çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İflas getiren eski avukata suç duyurusu
İflas getiren eski avukata suç duyurusu
  1. EKONOMİ

banner4389

banner4349

banner3841