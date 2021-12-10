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Yolcu “Dur” dedi, taksici tekmeledi

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Esenyurt’ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu “Dur” diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcu “Dur” dedi, taksici tekmeledi
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Esenyurt’ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu “Dur” diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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