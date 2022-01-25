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Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

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Arnavutköy’de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi
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Arnavutköy’de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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