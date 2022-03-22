banner4556

Yolda yürüyen adama cip çarptı: Kaza anı kamerada

banner4664

Sarıyer’de kaldırım yerine yolda yürüyen adama cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Yolda yürüyen adama cip çarptı: Kaza anı kamerada
banner4582
banner4336

Sarıyer’de kaldırım yerine yolda yürüyen adama cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Meserburnu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım yerine yoldan yürüyen Ömer Faruk Çukur’a cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çukur, park halindeki araçlara vurarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çukur, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çukur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı da kameraya yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da 21 bin fidan toprakla buluştu
Bursa’da 21 bin fidan toprakla buluştu
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666