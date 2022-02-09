Yoldan çıkan tır trafiği kapattı

Orhangazi ilçesinde bir TIR kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarına çarptı. Yol kenarına savrulan TIR, İznik yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Dutluca Mahallesi kavşağı yakınlarında bulunan meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan bir TIR, Rahmi Baba girişi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yol kenarındaki zeytin ağaçlarına çarpan ve daha sonra yola çıkarak duran TIR, yolu tamamen kapattı. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kaza nedeniyle Orhangazi-İznik güney kara yolunda trafik çift yönlü olarak kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazada yoldan çıkıp hasar gören TIRr için olay yerine vinç çağrıldı. TIR’ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen vinç yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında TIR yoldan kaldırılarak trafik normale döndürüldü.