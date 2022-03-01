banner4556

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

banner4664

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
banner4583

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

banner4336

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 261 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle sürücü ve bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ukrayna’dan getirdiği Türk bayrağını, sınırda...
Ukrayna’dan getirdiği Türk bayrağını, sınırda...
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666