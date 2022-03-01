Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 261 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle sürücü ve bir yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.