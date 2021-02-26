Yolun karşına geçen engeli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı

Sultangazi’de yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı. Engelli vatandaşı sağlık ekipleri ve otobüs şoförü hastaneye gitmek için ikna edemedi.
Sokak ortasında sağa sola koşturarak sürekli başına vuran engelli vatandaşı beyin kanaması geçirme ihtimali nedeniyle ambulansa almak için büyük mücadele gösteren sağlık ekibine annesi ise, "Onu kesinlikle götüremezsiniz bunun imkanı yok. Ancak kendisi biraz dolaştıktan sonra sakinleşir ve ben ikna ederim" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine sağlık ekipleri sorumluluğun ailesine ait olduğunu beyan ettikleri tutanak hazırladıktan sonra bölgeden ayrıldılar halk otobüsü şoförü Halil Çınar ise, olay yerinde verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket ettim o esnada kendisi bir anda otobüsün önüne atladı ve kafasını cama vurdu ben kendisini hastaneye götürmek için peşinden koşsam da ikna edemedim" ifadelerine yer verdi sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.