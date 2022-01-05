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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BK 892 plakalı Ford marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Kamil Dikmen’e (65) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dikmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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