Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ters istikametten gelen otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.Kaza, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Akbulak’a (51), ters istikametten gitmeye çalışan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbulak, kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandalar koştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Rasim Akbulak’a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rasim Akbulak’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.