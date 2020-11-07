Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, “Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran tırın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. Tır şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken tır altına aldı” dedi.Öte yandan kaza anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde eczaneden çıkan yaşlı adam, yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Bu esnada tırın durduğunu gören adam, karşı yola yöneliyor. Tırın hareket etmesiyle birlikte yaşlı adam aracın altında kalıyor.