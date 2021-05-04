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Yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı

Fatih’te Haseki’de tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarparak altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı
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Fatih’te Haseki’de tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarparak altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Haseki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek için raylara giren bir kişi, Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Tramvayın altında kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle aksayan tramvay seferleri ise, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar başladı.
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