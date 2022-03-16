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Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

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Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Silivri Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Huysal’a seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinin kırıldığı öğrenildi. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 14:06
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