banner4352

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı

D-100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı
banner3909
banner4336

D-100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15:00 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen 76 yaşındaki Nilüfer B.,seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaşlı kadına ilk müdahale yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazili güreşçilerden büyük başarı: Şampiyonluk...
Sultangazili güreşçilerden büyük başarı: Şampiyonluk...
  1. GENEL

banner4389

banner4349

banner3841