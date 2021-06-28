Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı

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Silivri’de yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın diğer alanlara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı
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Silivri’de yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın diğer alanlara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesi’ndeki buğday ekili tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın başka tarlalara ve evlere sirayet etmeden söndürüldü. Elektrik ekiplerinin kopan hatla ilgili onarım çalışmaları ise sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 23:17
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