banner4556

Yüksek gerilim hattına dokunarak yaralanan çocuk hayatını kaybetti

banner4336

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Tren Garı’nda park halindeki vagonun üzerine çıkan ve yüksek gerilim hattına dokunarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Kartal Kaan Akın hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattına dokunarak yaralanan çocuk hayatını kaybetti
banner4581

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Tren Garı’nda park halindeki vagonun üzerine çıkan ve yüksek gerilim hattına dokunarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Kartal Kaan Akın hayatını kaybetti.

25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 22.50 sıralarında yaşanan olayda, vagonun üzerine çıkarak sağ kolunu kaldırıp elektrik tellerine dokunan 16 yaşındaki Kartal Kaan Akın akıma kapıldı. İtfaiyenin yardımıyla vagonun üzerinden indirilen yaramı çocuk olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kolundan ameliyat olan 16 yaşındaki çocuk, oradan ambulans uçak ile Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

banner4575

Derince’deki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kartal Kaan Akın, iki hafta sonra hayatını kaybetti. İç organları büyük zarar gören 16 yaşındaki çocuk, sevenlerini yasa boğdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gebze Tepemanayır’da bozulan yola bakım
Gebze Tepemanayır’da bozulan yola bakım
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349