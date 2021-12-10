banner4556

Yunanistan ölüme tek ediyor, Türk askeri kurtarıyor

banner4336

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan ölüme tek ediyor, Türk askeri kurtarıyor
banner3909

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9 Aralık saat 09.15 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

banner4575

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
19 işçiye mezar olmuştu
19 işçiye mezar olmuştu
  1. HABERDE İNSAN

banner4558

banner3841

banner4389

banner4321