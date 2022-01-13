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Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı

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Edirne’de haklarında PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı
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Edirne’de haklarında PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

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Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bulundukları tespit edilen şahıslar, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları tespit edilen M.S, Ö.D ve Y.M. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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