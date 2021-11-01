Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cü eski savcı ve hakimler yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı bulunan eski savcı ve beraberindeki 3 hakim, Edirne’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Edirne’nin İpsala ilçesi Kumdere kavşağında şüpheli otomobili durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen daha önce meslekten ihraç edilmiş eski savcı A.P. ve hakimler T.D, Y.Ö. ve M.K. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.