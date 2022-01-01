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Yunanistan’ın 2021 yılında bin 911 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

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Çanakkale açıklarında, 2021 yılında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen toplam bin 911 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’ın 2021 yılında bin 911 düzensiz göçmeni ölüme terk etti
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Çanakkale açıklarında, 2021 yılında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen toplam bin 911 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege’de yasa dışı yollarla göç mücadelesine devam ediyor. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2021 yılında 55 operasyon düzenledi. Operasyonlarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ölüme terk edilen bin 911 düzensiz göçmen Türk Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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