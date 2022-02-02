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Yunanistan’ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Yunanistan’ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevki’inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

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Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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