Yurt odasında ölü olarak bulunmuştu, öğretmenin paylaşımı yürekleri dağladı

Denizli’de üniversite okuyan 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulunmuştu. Sakaryalı gencin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, lise öğretmeninin sosyal medyada öğrencisi ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise yürekleri dağladı.

Olay, dün Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir üniversite yurdunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve üniversite okumak için Denizli’ye giden 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı yurtta ölü olarak bulunmuştu. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme devam ederken, gencin lisedeki beden eğitim öğretmeni Baki ile yaptığı son konuşmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Pamukkale Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan ve mezun olduktan sonra çok sevdiği öğretmeni gibi beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran Melike Baki’nin, örnek aldığı Ayşegül Demirbaş Örgen ile olan son yazışmaları yürek dağladı. Öğrencisi Baki’yle yaptığı yazışmaları sosyal medya hesabında paylaşan Demirbaş Örgen, “Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı şimdi bu ayrılık? Ölümdü adı, ne zaman, nereden geleceği belli olmayan. Zengini, fakiri, yaşlıyı genci ayırt etmeyen ama soğukluğunu her zaman hissettiren. Çok erken oldu bu veda. Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mezun olmana az kalmıştı, daha beden eğitimi öğretmeni olacaktın. Sözümüz vardı ama yarım kaldı. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah. Seni hiç unutmayacağım” ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Gölköprü Mahalle Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.