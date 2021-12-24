Zabıtadan raf ve kasalardaki fiyat farkına ceza

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetimleri sıklaştırdı.

Yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Fiyat farkı tespit edilen marketler uyarılarak tutanak tutuldu. Büyükçekmece’de denetimler aralıksız olarak sürdürülecek.

Vatandaşlardan gelen şikayetler dikkate alındı

Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde denetimler arttırıldı. Son zamanlarda vatandaşlardan gelen “raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor” yönündeki şikayetleri dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimler yapıyor. Marketleri tek tek gezen zabıta ekipleri, reyonlardaki ürünlerin fiyat etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında fark tespit edilen marketlere tutanak tutuldu. Marketlerde stok denetimi de yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketi bulunmayan marketleri de uyardı. Denetimler sırasında fiyat farklılığı tespit edilen marketlere tutulan tutanaklar, Tüketici Mahkemesi Heyeti’ne gönderilecek.