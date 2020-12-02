Zekeriya Öz’ün kasası Tayfun Aktaş’a 15 yıl hapis istemi

Yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddiasıyla yargılanan avukat Tayfun Aktaş’ın davasında mütalaasını açıklayan savcılık, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yurtdışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının şüpheli Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri iş adamı Ali Ağaoğlu’nun ofisine yolladığı kaydedildi.İddianamede, ‘Zekeriya Öz’ün kasası’ konumunda olduğu iddia edilen şüphelinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.