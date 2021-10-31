Zeytin toplarken yılan saldırdı

Bursa’nın İznik ilçesinde tarlada zeytin toplayan aileye yılan saldırdı. Yılan öldürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytin toplarken yılan saldırdı
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Bursa’nın İznik ilçesinde tarlada zeytin toplayan aileye yılan saldırdı. Yılan öldürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün İznik ilçesindeki bir zeytin tarlasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte zeytin toplayan İsmail Barış Turan, bağrışmalarla ne yapacağını şaşırdı. Ailesine saldıran yılanı tüfekle yaralayan Turan’a aile büyükleri de ellerindeki çapalarla yardım etti. Yılan etkisiz hale getirilirken, o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinlik sahibi İsmail Barış Turan, “Yılan zehirli engerek yılanıydı. Görünce şok yaşadık. Aileme zarar verebilirdi. O esnada çocuklarım da oradaydı. Can havliyle tüfekle yaraladım, sonra etkisiz hale getirdik” dedi.

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