Zeytinburnu açıklarında karaya oturan geminin kaptanı konuştu

Zeytinburnu açıklarında demirli olan ve sürüklenerek karaya oturan Comoros bayraklı kargo gemisinin kaptanı ile bir personel kurtarıldı. Olaya ilişkin konuşan gemi kaptanı, “Yaklaşık 1 mil uzaklıktaydık, 15 dakikada karaya vurdu” dedi.
Gemiden kurtarılan kaptan İlham Hüseyinov, “Büyük bir sıkıntı yaşanmadı, sağ olsun ekipler bize yardımcı oldular, çıktık her şey yolunda. Ben iki aydır o gemideyim, gemi ise yaklaşık 1.5 senedir burada. Daha önce gemide bulunmadım. Rüzgar nedeniyle kıyıya vurdu. Geminin kıyaya gittiğini gördük ama makinalar, mekanizma çalışmıyordu. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kıyı emniyetini haberdar ettik, sağ olsunlar geldiler” dedi.Karaya vuran gemi rüzgar dindikten sonra çekileceği öğrenildi.