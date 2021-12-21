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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı.

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı.

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Olay dün akşam saat 23.00’da Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesi, 74. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan Ak Parti İlçe Başkanlığı önünde yürüyen bir vatandaş yol üstündeki kapalı olarak duran kutudan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi olarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra cadde üzerinde bulunan kutu bomba imha ekipleri tarafından fünye ile uzaktan imha edildi. Kutuda bulunanlar incelenme üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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