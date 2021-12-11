banner4556

Zeytinburnu’da cips hırsızı gençler kamerada

banner4336

İstanbul Zeytinburnu’da 2 genç, bakkalın önünde bulunan raflardan cips çalarken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı ise “Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

Zeytinburnu’da cips hırsızı gençler kamerada
banner3909

İstanbul Zeytinburnu’da 2 genç, bakkalın önünde bulunan raflardan cips çalarken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı ise “Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

banner4575

Olay, geçtiğimiz akşam Çırpıcı Mahallesindeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, gençlerden biri, bakkalın önünden eğilerek geçti ve raflarda bulunan cipslerden birini aldı. İkinci sefer de diğer genç bakkalın önüne geldi. Aynı taktikle cipslerden bir tane daha alan genç, koşarak uzaklaştı. Bakkaldan cipsleri çalan gençleri gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gençlerin kendilerini göstermeme çabaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı, “Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük’teki 52 işyeri blok satışı için ihale
Gölcük’teki 52 işyeri blok satışı için ihale
  1. KOCAELİ

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349