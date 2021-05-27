Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği daireden çıkartılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dumandan etkilenen yaşlı adamın kalbi durduİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan 80’li yaşlardaki Rıfat Evrensel yangından kurtarıldı. Dumandan etkilenerek kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışan yaşlı adam ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede büyük hasar oluşurken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rıfat Evrensel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.